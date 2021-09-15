За три дня в Ялте обнаружили 40 брошенных авто

Сотрудники Департамента муниципального контроля начали уведомлять собственников брошенных автомобилей о необходимости убрать оставленные ими транспортные средства.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Администрации города Ялта.

«На лобовое стекло имеющих признаки брошенных либо разукомплектованных и находящихся в местах общего пользования транспортных средств мы прикрепляем официальное требование переместить данный автомобиль. Работа согласно утвержденному графику ведется по всему ЮБК от Гурзуфа до Фороса. Только за последние 3 дня отработано порядка 40 объектов. Сведения о местах дислокации брошенного транспорта получены от ДЖКХ, территориальных органов, а также выявлены непосредственно сотрудниками департамента муниципального контроля», — рассказал заместитель начальника отдела контроля за благоустройством департамента муниципального контроля Роман Ларин и уточнил, что требования о перемещении крепятся только к тем автомобилям, на которых есть государственные номерные знаки, то есть, теоретически имеется собственник.

Убрать свое транспортное средство собственник обязан в течение трех дней, в противном случае машину эвакуируют на спецстоянку. При этом, чтобы забрать свое имущество автовладелец должен полностью возместить перемещение и хранение.

«Брошенные и разукомплектованные автомобили зачастую мешают проезду, проходу пешеходов, вывозу мусора и работе коммунальных служб, препятствуют благоустройству и озеленению, а иногда и несут угрозу жизни и здоровью граждан. К тому же, они отнюдь не красят улицы и дворы нашего города. Именно поэтому проводим эту работу», — заключил заместитель начальника отдела контроля за благоустройством департамента муниципального контроля Роман Ларин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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