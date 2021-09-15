Власть
Власти Симферополя прекратили согласование наружной рекламы
Администрация Симферополя приостановила согласование размещения наружной рекламы в городе.
Как сообщил глава администрации Валентин Демидов, предстоит разработать документ, регламентирующий единый вид фасадов зданий.
«Необходимо разработать правовой акт по концепции общего цветового решения застройки улиц, паспортов внешнего вида фасадов. Подготовьте регламенты, правовые акты – каким образом должна выглядеть реклама, как она должна проходить согласования. До этого момента прекращаем все согласования, необходимо максимально быстро разработать эти нормативные инструменты», – заявил Демидов.
Заниматься разработкой соответствующего нормативного акта глава администрации поручил городскому департаменту архитектуры и градостроительства.
Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил наказывать за иностранные слова в рекламе. До этого спикер предложил по примеру Калининграда изменить фасады домов в центре Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Фасады зданий в Симферополе оформят в едином стиле. Разработать нормативный акт, регламентирующий единый стиль фасадов зданий, поручил на аппаратном совещании глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
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