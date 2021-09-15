Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +22
море +23

Власть

В Ялте снесут более 80 незаконных построек

В середине ноября в Ялте начнут сносить незаконно возведенные строения, их насчитали 88, сообщила на своей странице в Facebook глава городской администрации Янина Павленко.

«Работаем над очисткой города от строений, которые не только портят архитектурный облик города, но и нарушают градостроительные нормы, правила противопожарной безопасности. А это значит, могут нести угрозу жизни и здоровью людей», — подчеркнула Павленко.

Она добавила, что список незаконных объектов, которые подлежат полному или частичному сносу, уже определен и опубликован. Работа ведется совместно со службой судебных приставов Ялты и министерством ЖКХ Республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Симферополя рассказал о «новом подходе» к уборке города. Для уборки улиц Симферополя закупят новую специальную технику.

Фасады зданий в Симферополе оформят в едином стиле. Разработать нормативный акт, регламентирующий единый стиль фасадов зданий, поручил на аппаратном совещании глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

В Гурзуфе обещают провести реконструкцию набережной. Землеустроительные, кадастровые и оценочные работы по реконструкции набережной Гурзуфа проведут до конца текущего года.

За три дня в Ялте обнаружили 40 брошенных авто. Сотрудники Департамента муниципального контроля начали уведомлять собственников брошенных автомобилей о необходимости убрать оставленные ими транспортные средства.

Происшествия
В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком

В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком

Сотрудники УМВД России по Севастополю проводят проверку по факту проведения съемок на скалах над морем с участием женщины и малолетнего ребенка.

Коронавирус в Крыму
После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года

После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года

Почки — еще одна уязвимая мишень для коронавируса, и от различных нарушений страдают даже пациенты, которые легко перенесли инфекцию. Новое исследование показало, что после COVID-19 может развиться серьезная почечная недостаточность.

Власть
Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение

Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение

Речь скорее всего идет о мэре Ялты Павленко.

Происшествия
Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов

Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов видео

Полицейские установили личность гражданина, который проехал по Крымскому мосту на крыше поезда.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации