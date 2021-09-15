В Ялте снесут более 80 незаконных построек

В середине ноября в Ялте начнут сносить незаконно возведенные строения, их насчитали 88, сообщила на своей странице в Facebook глава городской администрации Янина Павленко.

«Работаем над очисткой города от строений, которые не только портят архитектурный облик города, но и нарушают градостроительные нормы, правила противопожарной безопасности. А это значит, могут нести угрозу жизни и здоровью людей», — подчеркнула Павленко.

Она добавила, что список незаконных объектов, которые подлежат полному или частичному сносу, уже определен и опубликован. Работа ведется совместно со службой судебных приставов Ялты и министерством ЖКХ Республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Симферополя рассказал о «новом подходе» к уборке города. Для уборки улиц Симферополя закупят новую специальную технику.

Фасады зданий в Симферополе оформят в едином стиле. Разработать нормативный акт, регламентирующий единый стиль фасадов зданий, поручил на аппаратном совещании глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

В Гурзуфе обещают провести реконструкцию набережной. Землеустроительные, кадастровые и оценочные работы по реконструкции набережной Гурзуфа проведут до конца текущего года.

За три дня в Ялте обнаружили 40 брошенных авто. Сотрудники Департамента муниципального контроля начали уведомлять собственников брошенных автомобилей о необходимости убрать оставленные ими транспортные средства.