Власть
В Ялте снесут более 80 незаконных построек
В середине ноября в Ялте начнут сносить незаконно возведенные строения, их насчитали 88, сообщила на своей странице в Facebook глава городской администрации Янина Павленко.
«Работаем над очисткой города от строений, которые не только портят архитектурный облик города, но и нарушают градостроительные нормы, правила противопожарной безопасности. А это значит, могут нести угрозу жизни и здоровью людей», — подчеркнула Павленко.
Она добавила, что список незаконных объектов, которые подлежат полному или частичному сносу, уже определен и опубликован. Работа ведется совместно со службой судебных приставов Ялты и министерством ЖКХ Республики.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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