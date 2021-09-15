В Севастополе обнаружили еще одну масштабную финансовую пирамиду

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Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на денежном рынке Севастополя пополнила еще одна финансовая пирамида, сообщают в пресс-службе Севастопольского отделения Центрального банка России.

«Регулятор зафиксировал очередную компанию с признаками финансовой пирамиды. Потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Доминвест», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, помимо Севастополя, организация имеет представительства в Брянске и Кирове.

Это уже вторая финансовая пирамида, обнаруженная в городе за последние два месяца.

В июле регулятор сообщал о выявлении опасной для клиентов финорганизации «Юнион Финанс», которая также имеет свои филиалы в Санкт-Петербурге, Северодвинске и Мурманске и представлена в интернете собственным сайтом. Помимо финпирамид, в блэк-лист ЦБ входят шесть черных кредиторов, осуществляющих деятельность в Севастополе, сообщает регулятор.

Недобросовестных участников рынка ЦБ выявляет в ходе специального мониторинга, а также по результатам анализа обращения граждан и юрлиц, обнаруживших организации и проекты с признаками нелегальной деятельности. Рост числа мошенников на финансовых рынках не только в Севастополе и Крыму, но и по всей России в Центробанке объясняют улучшением показателей экономической активности и повышением интереса граждан к инвестициям.

Специалисты регулятора призывают граждан быть бдительными и напоминают, что, согласно закону, Банк России не вмешивается в гражданско-правовые отношения между клиентами и организациями, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и не компенсирует потери пострадавшим от деятельности мошенников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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