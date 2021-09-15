Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +22
море +23

Происшествия

В Севастополе обнаружили еще одну масштабную финансовую пирамиду

В Севастополе обнаружили еще одну масштабную финансовую пирамиду

фото © br.rbth.com

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на денежном рынке Севастополя пополнила еще одна финансовая пирамида, сообщают в пресс-службе Севастопольского отделения Центрального банка России.

«Регулятор зафиксировал очередную компанию с признаками финансовой пирамиды. Потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Доминвест», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, помимо Севастополя, организация имеет представительства в Брянске и Кирове.

Это уже вторая финансовая пирамида, обнаруженная в городе за последние два месяца.

В июле регулятор сообщал о выявлении опасной для клиентов финорганизации «Юнион Финанс», которая также имеет свои филиалы в Санкт-Петербурге, Северодвинске и Мурманске и представлена в интернете собственным сайтом. Помимо финпирамид, в блэк-лист ЦБ входят шесть черных кредиторов, осуществляющих деятельность в Севастополе, сообщает регулятор.

Недобросовестных участников рынка ЦБ выявляет в ходе специального мониторинга, а также по результатам анализа обращения граждан и юрлиц, обнаруживших организации и проекты с признаками нелегальной деятельности. Рост числа мошенников на финансовых рынках не только в Севастополе и Крыму, но и по всей России в Центробанке объясняют улучшением показателей экономической активности и повышением интереса граждан к инвестициям.

Специалисты регулятора призывают граждан быть бдительными и напоминают, что, согласно закону, Банк России не вмешивается в гражданско-правовые отношения между клиентами и организациями, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и не компенсирует потери пострадавшим от деятельности мошенников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму - 5000 рублей. Как сообщает Крымстат, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Крыму на конец августа 2021 года в расчете на одного человека составила 5022,91 рубля.

Xiaomi прокомментировала жалобы на блокировку смартфонов в Крыму. Представительство Xiaomi в России пока не получало жалоб о блокировке смартфонов собственного производства в странах Европы и СНГ.

Цены на бензин в Крыму сравнили с российскими. Стоимость автомобильного топлива на АЗС Симферополя за неделю не изменилась, сообщает Крымстат.

В Госдуме обиделись и призвали бойкотировать продукцию Xiaomi из-за Крыма. Возможно, следующим шагом будет призыв жечь доллары.

Происшествия
В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком

В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком

Сотрудники УМВД России по Севастополю проводят проверку по факту проведения съемок на скалах над морем с участием женщины и малолетнего ребенка.

Коронавирус в Крыму
После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года

После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года

Почки — еще одна уязвимая мишень для коронавируса, и от различных нарушений страдают даже пациенты, которые легко перенесли инфекцию. Новое исследование показало, что после COVID-19 может развиться серьезная почечная недостаточность.

Власть
Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение

Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение

Речь скорее всего идет о мэре Ялты Павленко.

Происшествия
Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов

Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов видео

Полицейские установили личность гражданина, который проехал по Крымскому мосту на крыше поезда.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации