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Власть

В Севастополе до конца года пообещали бесплатно раздать 135 земельных участков

В Севастополе до конца года пообещали бесплатно раздать 135 земельных участков

фото © Новости Крыма

В Севастополе впервые с момента вступления в силу регионального закона, позволяющего бесплатно выделять участки под застройку определенным категориям граждан, земли в собственность получат все очередники – 135 человек.

Соответствующее распоряжение сделал на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев.

«Есть закон Севастополя 2017 года «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».

За все время только четырнадцать участков было предоставлено, при этом сформировалась достаточно большая очередь. Теперь в рамках инвентаризации мы нашли участок городской земли, который отвечает категории и который эту очередь закроет», – сказал Развожаев. Участок под будущие землевладения общей площадью 9 гектаров найден в районе села Полюшко.

По словам вице-губернатора Алексея Парикина, здесь есть все коммуникации, и категория земли подходящая – жилая застройка. Несмотря на то, что это данные из действующего, но устаревшего Генплана, изменений разрешенного вида использования земли не предусматривается в будущем, так что проблем не возникнет, заверил он.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму заявили об отсутствии земли для строительства жилья медикам. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудил с вице-премьером правительства РК Андреем Рюмшиным программу по выделению жилья медицинским работникам в селах.

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