Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Кабмин Украины установил новые карантинные нормы при въезде из Крыма ● Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● «Все без масок, в том числе кашляющие…» Как в Крыму борются с ковидом ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса
фото © pixabay.com
За 14 сентября на территории Крыма зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 14 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 185 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4571 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 283 человека, выздоровевших за весь период – 64 343 человека», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ресторанам и кинотеатрам Севастополя отменили антиковидные ограничения. В Севастополе сняты ограничения в работе заведений общепита и развлекательных заведений в ночное время, снова разрешена торговля в кинотеатрах.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.
«Все без масок, в том числе кашляющие…» Как в Крыму борются с ковидом. В Крыму за сутки зарегистрировано 233 новых случаев коронавирусной инфекции. От ковида умерли 3 человека.
Крымчане не хотят вакцинироваться вакциной «Спутник V». Коронавирус атакует Крым. Каждые сутки на полуострове фиксируют от 250 до 300 случаев заражения.
В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса
За 14 сентября на территории Крыма зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции.
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