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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса

10:02 среда, 15 сентября 2021
В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса

фото © pixabay.com

За 14 сентября на территории Крыма зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 14 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 185 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4571 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 283 человека, выздоровевших за весь период – 64 343 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Все без масок, в том числе кашляющие…» Как в Крыму борются с ковидом. В Крыму за сутки зарегистрировано 233 новых случаев коронавирусной инфекции. От ковида умерли 3 человека.

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Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса

За 14 сентября на территории Крыма зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции.

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