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Происшествия

В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком

В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком

фото © скрин видео

Сотрудники УМВД России по Севастополю проводят проверку по факту проведения съемок на скалах над морем с участием женщины и малолетнего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками УМВД России по Севастополю выявлена видеозапись, на которой неизвестная женщина с ребенком позирует на скалистом обрыве, предположительно в районе мыса Фиолент. Поскольку такое поведение молодой мамы могло представлять опасность как для нее, так и ее ребенка, сотрудниками полиции устанавливается личность участницы происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором молодая мать с малолетним сыном позирует на краю скалы над морем в Севастополе.

На кадрах видно, как женщина подводит ребенка к самой кромке, останавливается, чтобы полюбоваться видами, затем садится, берет малыша на колени и позирует оператору, который снимает видео и делает фото.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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