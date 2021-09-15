В Крыму «покатавший» полицейского на капоте турист ответит в суде

Житель города Белореченск Краснодарского края ответит перед судом за то, что, будучи пьяным, сел за руль и «прокатил» на капоте авто сотрудника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю. Дело против него с обвинительным заключением уже направлено в суд.

В материалах следствия говорится, что 11 марта житель Кубани с другом распивали спиртные напитки в кафе в центре Симферополя.

«Напив» на 22 тысячи рублей они решили не расплачиваться и собрались уехать на своем автомобиле. На выезде с парковки их попытался остановить оперативник уголовного розыска, который увидел, что за рулем пьяный. На требование полицейского водитель не отреагировал и продолжил движение, несмотря на то, что сотрудник полиции оказался на капоте авто. На проспекте Кирова водитель водитель увеличил скорость и умышленно столкнулся с попутной машиной, чтобы сбросить стража порядка. В результате тот упал на проезжую часть, получив травму ноги и предплечья. После этого водитель вышел и ударил полицейского в лицо, сел в автомобиль и уехал, однако вскоре был задержан и доставлен в районное отделение СК.

«В настоящее прокуратура время утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Симферополя», - сообщили в прокуратуре РК.

Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, в день задержания на нарушителя также был составлен протокол за вождение в нетрезвом виде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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