15-16 сентября в Коктебеле состоится эногастрономический уикенд «Местный Улов».

Пространство «Море» приглашает всех любителей черноморской кухни и шедевров крымского виноделия на самый вкусный праздник этой осени.

Винодельческие компании Крыма и города Севастополь представят здесь свою продукцию для дегустации, а рестораны и кафе приготовят самую свежую, только что выловленную рыбу.

«Местный Улов» - эногастрономический уикенд в лучших традициях званных вечеров Максимилиана Волошина. Основная идея мероприятия - создать новый формат наслаждения трапезой и культурного общения с деятелями искусства, гастрономии и виноделия.

«Вино и черноморская кухня являются идеальным сочетанием для получения максимального удовольствия. Главное - правильная компания и место!», - говорят организаторы.

В программе:

Дегустации и общение с виноделами;

Мастер-классы от шеф-поваров;

Ужин из черноморского улова с локальными винами

«Культурный сабраж» (роспись картин вином, чтение стихов, винное казино);

Музыкальное сопровождение от приглашенной группы «Маша и Медведи».

Приятным бонусом для всех гостей станет бесплатное угощение барабулькой, приготовленной специально для мероприятия.

В рамках уикенда пройдут презентации от винодельческих компаний, конкурсы для гостей, показ тематических фильмов и многое другое.

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