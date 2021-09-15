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В Коктебеле состоится эногастрономический уикенд «Местный Улов»
15-16 сентября в Коктебеле состоится эногастрономический уикенд «Местный Улов».
Пространство «Море» приглашает всех любителей черноморской кухни и шедевров крымского виноделия на самый вкусный праздник этой осени.
Винодельческие компании Крыма и города Севастополь представят здесь свою продукцию для дегустации, а рестораны и кафе приготовят самую свежую, только что выловленную рыбу.
«Местный Улов» - эногастрономический уикенд в лучших традициях званных вечеров Максимилиана Волошина. Основная идея мероприятия - создать новый формат наслаждения трапезой и культурного общения с деятелями искусства, гастрономии и виноделия.
«Вино и черноморская кухня являются идеальным сочетанием для получения максимального удовольствия. Главное - правильная компания и место!», - говорят организаторы.
В программе:
Дегустации и общение с виноделами;
Мастер-классы от шеф-поваров;
Ужин из черноморского улова с локальными винами
«Культурный сабраж» (роспись картин вином, чтение стихов, винное казино);
Музыкальное сопровождение от приглашенной группы «Маша и Медведи».
Приятным бонусом для всех гостей станет бесплатное угощение барабулькой, приготовленной специально для мероприятия.
В рамках уикенда пройдут презентации от винодельческих компаний, конкурсы для гостей, показ тематических фильмов и многое другое.
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