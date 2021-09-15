Власть
В Гурзуфе обещают провести реконструкцию набережной
Землеустроительные, кадастровые и оценочные работы по реконструкции набережной Гурзуфа проведут до конца текущего года.
Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Центр градостроительного планирования» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение инженерных изысканий по объекту: «Разработка документации по планировке территории, проведение землеустроительных, кадастровых и оценочных работ по объекту «Реконструкция набережной и берегоукрепительных сооружений в пгт. Гурзуф, Республика Крым», — говорится в документе.
Цена контракта составляет 18 миллионов 335 тыс. рублей. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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