В Гурзуфе обещают провести реконструкцию набережной

Землеустроительные, кадастровые и оценочные работы по реконструкции набережной Гурзуфа проведут до конца текущего года.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Центр градостроительного планирования» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение инженерных изысканий по объекту: «Разработка документации по планировке территории, проведение землеустроительных, кадастровых и оценочных работ по объекту «Реконструкция набережной и берегоукрепительных сооружений в пгт. Гурзуф, Республика Крым», — говорится в документе.

Цена контракта составляет 18 миллионов 335 тыс. рублей. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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