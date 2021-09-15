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Власть

Украинская авиация запустила ракеты рядом с Крымом

20:47 среда, 15 сентября 2021
Украинская авиация запустила ракеты рядом с Крымом

фото © генштаб ВС Украины

В Херсонской области Украины, граничащей с Крымом, прошли военные учения, в рамках которых летчики проводили боевую стрельбу.

Об этом сообщил генштаб вооруженных сил страны.

Во время тренировочных полетов экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям. Также авиация провела радиолокационный поиск подводной лодки условного врага, отработала боевое маневрирование и другие задачи.

Напомним, что на крымском полигоне Опук стартуют масштабные учения артиллерии Черноморского флота, во время которых также будет выполнена боевая стрельба.

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