Украинская авиация запустила ракеты рядом с Крымом

фото © генштаб ВС Украины

В Херсонской области Украины, граничащей с Крымом, прошли военные учения, в рамках которых летчики проводили боевую стрельбу.

Об этом сообщил генштаб вооруженных сил страны.

Во время тренировочных полетов экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям. Также авиация провела радиолокационный поиск подводной лодки условного врага, отработала боевое маневрирование и другие задачи.

Напомним, что на крымском полигоне Опук стартуют масштабные учения артиллерии Черноморского флота, во время которых также будет выполнена боевая стрельба.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов». Экипажи быстроходных катеров Черноморского флота России отработали «уничтожение условного противника» в Черном море.

Часть Севастопольской бухты отдали минобороне России. Часть Севастопольской бухты передана в пользование министерства обороны России на 20 лет.

Турчинов заявил о срыве плана по «зачистке» Крымского моста. Программа по закупке крылатых ракет «Нептун» сорвалась, из-за чего Киев не сможет «зачистить» Крымский мост, заявил в эфире Пятого канала бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar. После успеха турецких беспилотников «Bayraktar TB2» в Нагорном Карабахе Украина приняла решение купить у Турции еще 4 комплекса дронов.