Ученые предрекли смерть 10 миллионов человек из-за климатических изменений

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Ужасающее предупреждение о 10 миллионах смертей поступило от ученых. Этот прогноз сбудется, если мировые лидеры будут бездействовать на фронте борьбы с изменением климата.

В отчете, подготовленном для правительств в преддверии COP26 - встречи ООН по изменению климата в Глазго в ноябре этого года, - прогнозируется, что объем сельскохозяйственного производства на планете может упасть на 30% и 10 миллионов человек могут погибнуть, если выбросы парниковых газов не будут значительно сокращены к 2030 году.

Как рассказывает Sky News, в докладе говорится, что десять миллионов человек «скорее всего умрут» из-за экстремальных температур, если мировые лидеры не смогут договориться о значительном сокращении выбросов парниковых газов к 2030 году.

Производство сельскохозяйственной продукции также может упасть на 30% к 2050 году - даже несмотря на то, что, согласно прогнозам международного аналитического центра Chatham House, количество продуктов питания, необходимых для растущего населения Земли, вырастет на 50%.

В отчете, подготовленном для мировых лидеров в преддверии COP26, заседания ООН по климату в Глазго, которое состоится в ноябре этого года, сказано, что серьезные последствия изменения климата будут «заблокированы» с 2040 года, если выбросы парниковых газов «резко» не снизятся до 2030 года.

Особенно вероятно пострадают посевы кукурузы - аналитический центр прогнозирует падение урожайности как минимум на 10% в США, Китае, Бразилии и Аргентине, где выращивается большинство сельскохозяйственных культур.

В докладе говорится, что к 2030-м годам более 400 миллионов человек будут «неспособны работать вне помещений», при этом прогнозируется 10 миллионов смертей из-за «теплового стресса».

По оценкам исследователей, к 2040 году почти 700 миллионов человек в год, вероятно, будут подвергаться воздействию сильной засухи, продолжающейся не менее шести месяцев, а к 2050 году более 70% людей во всех регионах мира, вероятно, испытают волны тепла.

К началу следующего столетия количество наводнений резко возрастет, и авторы исследования предупреждают, что почти 200 миллионов человек во всем мире, вероятно, будут жить ниже 100-летнего уровня наводнения - уровня, при котором вода начинает затоплять окружающую территорию.

В отчете говорится, что от катастрофических разливов рек из-за повышения относительного уровня моря, вероятно, пострадают почти 60 миллионов человек.

Авторы говорят, что вероятность наводнений, которые в настоящее время случаются раз в 100 лет, возрастает при повышении относительного уровня моря всего на один метр, увеличиваясь в 40 раз в Шанхае, в 200 раз в Нью-Йорке и в 1000 раз в Калькутте.

По словам авторов доклада, нынешние темпы глобальных усилий по декарбонизации означают, что к концу века в мире ожидается потепление не менее чем на 2,7°C, что намного выше целевого показателя в 1,5°C.

В отчете отмечается, что новые предложения некоторых правительств по дальнейшему сокращению выбросов далеко отстают от того, что требуется для достижения цели, в то время как несколько крупных экономик еще не взяли на себя обязательства по дальнейшим целям сокращения выбросов.

На встрече COP21 в Париже в 2015 году страны договорились попытаться ограничить глобальное потепление до 2°C выше доиндустриального уровня, чтобы обуздать климатический кризис.

Джейми Петерс, руководитель кампании «Друзья Земли», назвал отчет «ужасающим», но сказал, что не думает, что «слишком поздно» отреагировать на изменение климата. Он призвал правительство Великобритании «действовать сообща» и отказаться от поддержки всех проектов, связанных с использованием ископаемого топлива, таких как расширение аэропортов, угольные шахты и газовые проекты.

В тексте использованы материалы: МК

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