Странности
Участников «крымской весны» предупредили, что на них открыта охота в Европе
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Ряд стран-участниц «Крымской платформы» организовали заговор, суть которого состоит в охоте на участников «Крымской весны».
Такое странное мнение выразил руководитель Рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
«По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», - сказал он.
По его словам, «жертв» выбирают из списков скандально известного сайта «Миротворец».
12 сентября в аэропорту Праги был задержан крымчанин Александр Франчетти - активный участник «крымской весны» и бывший член «самообороны Севастополя».
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что россиянин был задержан по ордеру Киева и сейчас завершаются процедуры по передаче мужчины украинскому правосудию, и в дальнейшем он будет, возможно, привлечен к ответственности за «участие в оккупации Крыма». Накануне суд Чехии принял решение об аресте Франчетти.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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