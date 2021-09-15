Стало известно скольких строителей оштрафовали за лето в Ялте

За период действия «режима тишины» в Ялте, во время которого в городе были запрещены строительные работы, администрация города составила всего восемь протоколов о нарушении запрета на стройки.

Об этом сообщили в администрации города.

Как пояснили чиновники, административные протоколы составлялись за нарушение правил благоустройства на территории муниципального округа, по которым в Ялте запрещено «выполнять все виды строительных работ в курортный сезон».

Так называемый «режим тишины» действовал с 31 мая.

По состоянию на начало осени власти выявили всего восьмерых нарушителей. Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей. В администрации также напомнили, что ограничения не касались объектов Федеральной целевой программы, объектов, строящихся за счет федерального, регионального или местного бюджета, участников свободной экономической зоны и инвестиционных соглашений, а также специализированных застройщиков, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций и аварийно-восстановительных работ.

Запрет продолжает действовать вплоть до 30 сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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