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Сотрудник «Крымздрава» подозревается в злоупотреблении полномочиями на 91 млн рублей

18:07 среда, 15 сентября 2021
Сотрудник «Крымздрава» подозревается в злоупотреблении полномочиями на 91 млн рублей

фото © https://kzdrav.ru

Сотрудник государственного казенного учреждения «Крымздрав» подозревается в злоупотреблениями должностными полномочиями.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.

«Киевским районным судом Симферополя в открытом судебном заседании рассмотрено ходатайство старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении К., являющегося сотрудником государственного казенного учреждения «Крымздрав», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями)», – говорится в сообщении.

По данным суда, мужчина подписал контракт на поставку защитной одежды для врачей, работающих с коронавирусными пациентами, качественные характеристики которой не соответствовали требованиям закона. Исполняя контракт, компании-поставщику перечислили более 91 млн рублей.

ФСБ настаивала на заключении мужчины под стражу, но суд спецслужбе отказал, выбрав для него меру пресечения в виде домашнего ареста. «Изучив материалы дела, личность обвиняемого, суд учел, что у обвиняемого имеются на иждивении малолетние дети, постоянное место проживания, он социально адаптирован, положительно характеризуется по месту работы, ранее не судим, – пояснили в пресс-службе суда.

Срок домашнего ареста – до 8 ноября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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