Симферополец сдал на металлолом ворота соседей

Двое жителей Симферополя сообщили полиции и пропаже из двора их дома металлических ворот, частично забора и калитки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

По горячим следам правоохранители задержали 53-летнего ранее судимого соседа заявителей.

«Задержанный признался в содеянном, рассказав, как дождавшись, когда соседей не будет дома, он демонтировал металлоизделия и сдал проезжающему по улице металлосборщику», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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