Странности
Рогозин сравнил «Союз-2.1б» с красивой африканской женщиной
фото © KREMLIN.RU
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после успешного запуска ракеты «Союз-2.1б» сравнил ее с «красивой африканской женщиной».
Об этом он написал в своем Twitter.
Глава ведомства отметил, что объем вмещаемого под обтекатель полезного груза фактически сравним с размерами самого «Союза-2.1б».
«Трудолюбивая ракета напоминает красивую африканскую женщину, способную на своей миниатюрной головке и изящной шее носить такие тяжелые, но нужные вещи», - похвалился Рогозин, сопроводив свой твит соответствующими фотографиями.
Этим сообщением глава «Роскосмоса» отреагировал на успешный запуск ракетой «Союз-2.1б» 34 британских спутников OneWeb. Все они были выведены на околоземное пространство.
OneWeb - взаимосвязанная система спутников одноименной корпорации. Компания планирует отправить на орбиту 600 аппаратов. После успешного запуска «Союза-2» в космос выведены более половины спутников.
Ранее глава ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что предприятие прекратило разработку российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», которая предназначалась для полетов на Луну.
В тексте использованы материалы: МК
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