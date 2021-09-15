Решение по «Скифскому золоту» в Амстердаме будет вынесено в конце октября

Решение по так называемому Скифскому золоту, которое ожидалось в Апелляционном суде Амстердама сегодня, будет вынесено только в конце октября.

О переносе даты ранее объявили в этой инстанции, не уточняя причин.

Спор между Россией и Украиной из-за коллекции древних экспонатов идет уже семь лет.

Накануне в Кремле сказали, что хотели бы возвращения коллекции в Крым.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин отсудил более 55 тысяч рублей за потерянный палец. Житель Крыма обратился в суд, чтобы взыскать с работодателя компенсацию за производственную травму, которая привела к ампутации ногтевой фаланги первого пальца левой руки.

Суд в Праге рассмотрит вопрос предварительного заключения задержанного крымчанина. Городской суд Праги 14 сентября рассмотрит дело о предварительном заключении под стражу гражданина России, участника «крымской весны» Александра Франчетти, которого задержали ранее в Чехии на основе выданного Украиной международного ордера на арест.

Прокуратура требует возбудить еще одно дело после гибели ребенка в Джанкое. Прокуратура требует возбудить еще одно дело после гибели ребенка из-за упавших футбольных ворот в Джанкое.

В Симферополе против сотрудника Госкомрегистра возбудили уголовное дело. Следком возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК, который без должных проверок передал в собственность агрофирме участок в 775 тысяч квадратных метров.