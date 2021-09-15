Власть
Решение по «Скифскому золоту» в Амстердаме будет вынесено в конце октября
Решение по так называемому Скифскому золоту, которое ожидалось в Апелляционном суде Амстердама сегодня, будет вынесено только в конце октября.
О переносе даты ранее объявили в этой инстанции, не уточняя причин.
Спор между Россией и Украиной из-за коллекции древних экспонатов идет уже семь лет.
Накануне в Кремле сказали, что хотели бы возвращения коллекции в Крым.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин отсудил более 55 тысяч рублей за потерянный палец. Житель Крыма обратился в суд, чтобы взыскать с работодателя компенсацию за производственную травму, которая привела к ампутации ногтевой фаланги первого пальца левой руки.
Суд в Праге рассмотрит вопрос предварительного заключения задержанного крымчанина. Городской суд Праги 14 сентября рассмотрит дело о предварительном заключении под стражу гражданина России, участника «крымской весны» Александра Франчетти, которого задержали ранее в Чехии на основе выданного Украиной международного ордера на арест.
Прокуратура требует возбудить еще одно дело после гибели ребенка в Джанкое. Прокуратура требует возбудить еще одно дело после гибели ребенка из-за упавших футбольных ворот в Джанкое.
В Симферополе против сотрудника Госкомрегистра возбудили уголовное дело. Следком возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК, который без должных проверок передал в собственность агрофирме участок в 775 тысяч квадратных метров.
В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком
Сотрудники УМВД России по Севастополю проводят проверку по факту проведения съемок на скалах над морем с участием женщины и малолетнего ребенка.
После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года
Почки — еще одна уязвимая мишень для коронавируса, и от различных нарушений страдают даже пациенты, которые легко перенесли инфекцию. Новое исследование показало, что после COVID-19 может развиться серьезная почечная недостаточность.
Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение
Речь скорее всего идет о мэре Ялты Павленко.
В Симферополе погас свет: что происходит
Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».
12 сентября
В Праге задержан «герой Крымской весны» фото
12 сентября
Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов видео
Полицейские установили личность гражданина, который проехал по Крымскому мосту на крыше поезда.