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Власть

Решение по «Скифскому золоту» в Амстердаме будет вынесено в конце октября

16:43 среда, 15 сентября 2021

Решение по так называемому Скифскому золоту, которое ожидалось в Апелляционном суде Амстердама сегодня, будет вынесено только в конце октября.

О переносе даты ранее объявили в этой инстанции, не уточняя причин.

Спор между Россией и Украиной из-за коллекции древних экспонатов идет уже семь лет.

Накануне в Кремле сказали, что хотели бы возвращения коллекции в Крым.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин отсудил более 55 тысяч рублей за потерянный палец. Житель Крыма обратился в суд, чтобы взыскать с работодателя компенсацию за производственную травму, которая привела к ампутации ногтевой фаланги первого пальца левой руки.

Суд в Праге рассмотрит вопрос предварительного заключения задержанного крымчанина. Городской суд Праги 14 сентября рассмотрит дело о предварительном заключении под стражу гражданина России, участника «крымской весны» Александра Франчетти, которого задержали ранее в Чехии на основе выданного Украиной международного ордера на арест.

Прокуратура требует возбудить еще одно дело после гибели ребенка в Джанкое. Прокуратура требует возбудить еще одно дело после гибели ребенка из-за упавших футбольных ворот в Джанкое.

В Симферополе против сотрудника Госкомрегистра возбудили уголовное дело. Следком возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК, который без должных проверок передал в собственность агрофирме участок в 775 тысяч квадратных метров.

Происшествия
В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком

В Крыму власти хотят жестко наказать блогершу за съемку на краю обрыва с ребенком

Сотрудники УМВД России по Севастополю проводят проверку по факту проведения съемок на скалах над морем с участием женщины и малолетнего ребенка.

Коронавирус в Крыму
После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года

После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года

Почки — еще одна уязвимая мишень для коронавируса, и от различных нарушений страдают даже пациенты, которые легко перенесли инфекцию. Новое исследование показало, что после COVID-19 может развиться серьезная почечная недостаточность.

Власть
Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение

Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение

Речь скорее всего идет о мэре Ялты Павленко.

Происшествия
Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов

Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов видео

Полицейские установили личность гражданина, который проехал по Крымскому мосту на крыше поезда.

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