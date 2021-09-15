Власть
Пять новых светофоров появятся в Ялте до конца года
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Власти Ялты намерены установить еще пять светофоров на территории города. Еще несколько лет назад в городе не было ни одного.
Соответствующая информация опубликована в материалах сайта госзакупок.
Согласно документации, светофоры хотят установить на улицах Московской и Киевской (остановка «Октябрь»), а также на пересечении улиц Ломоносова и Маршака, Гоголя и Красноармейской, Карла Маркса и Графского проезда.
Начальная (максимальная) цена тендера составляет 7,6 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.
Первый за всю историю Ялты светофор появился в городе в 2017 году. До этого попытку установить светофор предпринимали в 70-е годы прошлого века - в районе кинотеатра «Спартак», но позже отказались от этой идеи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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