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Власть

Пять новых светофоров появятся в Ялте до конца года

Пять новых светофоров появятся в Ялте до конца года

фото © iz.ru

Власти Ялты намерены установить еще пять светофоров на территории города. Еще несколько лет назад в городе не было ни одного.

Соответствующая информация опубликована в материалах сайта госзакупок.

Согласно документации, светофоры хотят установить на улицах Московской и Киевской (остановка «Октябрь»), а также на пересечении улиц Ломоносова и Маршака, Гоголя и Красноармейской, Карла Маркса и Графского проезда.

Начальная (максимальная) цена тендера составляет 7,6 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца текущего года.

Первый за всю историю Ялты светофор появился в городе в 2017 году. До этого попытку установить светофор предпринимали в 70-е годы прошлого века - в районе кинотеатра «Спартак», но позже отказались от этой идеи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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