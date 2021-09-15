Прогноз погоды в Крыму на среду 15 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 15 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных и центральных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (в г.Севастополь высокая пожарная опасность 4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 26, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 69 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 73 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 73 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 22, в Сочи - 24, в Турции - 29, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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