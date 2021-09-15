Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 15 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 15 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных и центральных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (в г.Севастополь высокая пожарная опасность 4 класс).), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 26, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 69 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 73 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 73 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 23 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 22, в Сочи - 24, в Турции - 29, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 11 сентября.
Опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму
На официальном сайте ЮНЕСКО опубликован доклад генерального директора ЮНЕСКО 212-й сессии Исполнительного совета по мониторингу ситуации в Крыму.
«Исчезли ночью»: кто похитил изображения Аксенова и Константинова с набережной Ялты?
На набережной Ялты были похищены портреты руководителей Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова, утверждает местный журналист и блогер Сергей Сардыко.
«Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется
Туристический сервис в Крыму оставляет желать лучшего: туристы из года в год жалуются на шум, грязь и прочие «прелести», но ничего не меняется.
Пропавшую крымчанку нашли мертвой
В Крыму найден труп 31-летней крымчанки. Ранее в социальной сети появились сообщения о том, что девушка 10 сентября ушла из дома в неизвестном направлении.
8 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.