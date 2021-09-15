Певица Виктория Дайнеко не стала называть Крым «российским»

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Поп-исполнительница считает, что России и Украине нужно примириться.

Певица Виктория Дайнеко, выступая на Первом канале, не стала говорить, кому принадлежит Крымский полуостров. По ее словам, РФ и Украине нужно примириться, чтобы вопрос полуострова не нужно было обсуждать.

Дайнеко считает, что «вопрос нужно решить мирно, странам следует вновь стать друзьями». При этом она все же добавила, что Крымский полуостров все время был на той же территории, что и сейчас.

Ранее певица была зарегистрирована кандидатом в депутаты Госдумы.

Ранее репер Моргенштерн ответил на вопрос Гордону «чей Крым?».

«Крым – крымчан», - сказал артист.

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