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Пациентам инфекционки Севастополя предлагают салфетки вместо душа
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Пациенты инфекционного отделения первой городской больницы Севастополя жалуются в соцсетях на отвратительные условия, в которых им приходится лечиться.
Женщина, которую госпитализировали в данное медучреждение, рассказала, что на все отделение есть лишь одна ванная комната, и та закрыта в связи с неисправностью.
«Если ее использовать по назначению, то вся канализация выходит в обратном направлении и все затапливает», - пояснила пациентка.
В палатах тоже нет условий для поддержания элементарной гигиены, так как имеется только раковина для умывания и мытья рук. При этом горячая вода отсутствует. По словам женщины, большинство больных проводят здесь минимум по 10 ней, а некоторые – по три недели. Лежачих больных, говорит горожанка, протирают влажными салфетками или холодной водой.
«И это новое отремонтированное здание!» - подчеркнула она.
В начале этого года пациенты этого же отделения жаловались на антисанитарию, царящую в больнице: везде ползают тараканы, грязно, а мусор никто не убирал. Тогда также сообщалось об отсутствии душа.
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