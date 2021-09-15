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Власть

Пациентам инфекционки Севастополя предлагают салфетки вместо душа

Пациентам инфекционки Севастополя предлагают салфетки вместо душа

фото © pixabay.com

Пациенты инфекционного отделения первой городской больницы Севастополя жалуются в соцсетях на отвратительные условия, в которых им приходится лечиться.

Женщина, которую госпитализировали в данное медучреждение, рассказала, что на все отделение есть лишь одна ванная комната, и та закрыта в связи с неисправностью.

«Если ее использовать по назначению, то вся канализация выходит в обратном направлении и все затапливает», - пояснила пациентка.

В палатах тоже нет условий для поддержания элементарной гигиены, так как имеется только раковина для умывания и мытья рук. При этом горячая вода отсутствует. По словам женщины, большинство больных проводят здесь минимум по 10 ней, а некоторые – по три недели. Лежачих больных, говорит горожанка, протирают влажными салфетками или холодной водой.

«И это новое отремонтированное здание!» - подчеркнула она.

В начале этого года пациенты этого же отделения жаловались на антисанитарию, царящую в больнице: везде ползают тараканы, грязно, а мусор никто не убирал. Тогда также сообщалось об отсутствии душа.

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