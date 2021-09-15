Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +25
море +23

Водный кризис

Опреснительную станцию для Симферополя строить не будут

Опреснительную станцию для Симферополя строить не будут

фото © Новости Крыма

Решение о строительстве опреснительной станции на западном побережье Крыма для снабжения Симферополя водой не принято.

Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Пока принято решение только по строительству опреснителя в Ялте. По другим пока решение не принято. У нас только стоял вопрос Симферополя, в районе поселка Фрунзе (Сакский район) построить опреснительную станцию мощностью 20 тысяч кубометров, но пока решения такого нет. В Ялте – строим. Это, по сути, пилот: посмотрим, как он будет работать, какие будут технико-экономические показатели, возможно, потом будем этот опыт тиражировать. К сожалению или к счастью, таких станций в нашей стране еще не было», – сообщил Аксенов.

Подрядчик строительства опреснителя в Ялте уже определен. «Это государственный подрядчик, но из-за санкционного режима я не даю название предприятия», – добавил глава республики.

Аксенов также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что госкорпорация «Ростех» предложит властям Крыма построить девять опреснительных заводов и дополнительно 900 МВт генерации для них.

«Ростех» на нас не выходил, в ожидании находимся, – сказал он. – Любые предложения от любых наших компаний российских будут рассмотрены. Если они будут более эффективны – готов буду точно также выходить с инициативой, соответственно, переформатировать и передать другому подрядчику. Пока таких условий нет, пока все двигается по намеченному плану».

Строительство опреснительной станции в Ялте оценивается в 3 млрд рублей.

Ранее глава Крыма заявил, что воды в водохранилищах, питающих Симферополь, хватит на два года, а из подземных источников в столицу республики поступают 130 тысяч кубометров воды в сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В начале октября в Крыму завоют сирены. 6 октября на территории Республики Крым будет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения.

Жители Симферополя пожаловались главе города на работу коммунальщиков. Жители улицы Севастопольской в Симферополе пожаловались главе города Валентину Демидову на коммунальные службы города, в частности на отсутствие уборки, не отремонтированную кровлю, отсутствие уличного освещения и аварийные деревья у своих домов.

В Феодосии Котляревскому вернули саблю. В Феодосии «починили» памятник генералу Котляревскому - приварили ранее отломанную саблю.

Ученый связал нашествие медуз на Азове с «водной блокадой Крыма». Украинская сторона считает в нашествии медуз обвиняет Крымский мост.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 227 случаев коронавируса

За 14 сентября на территории Крыма зарегистрировано 227 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 15 сентября

Какой сегодня праздник 15 сентября фото

Сегодня, 15 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Пациентам инфекционки Севастополя предлагают салфетки вместо душа

Пациентам инфекционки Севастополя предлагают салфетки вместо душа

Пациенты инфекционного отделения первой городской больницы Севастополя жалуются в соцсетях на отвратительные условия, в которых им приходится лечиться.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации