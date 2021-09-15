Водный кризис
Развитие сюжета: Ученый связал нашествие медуз на Азове с «водной блокадой Крыма» ● Симферополь снова без воды: какие улицы отключат в городе и районе ● В Крыму считают, что сточные воды лучше опресненных морских ● Сколько воды осталось в водохранилищах Крыма после турсезона ● Туристы выпивают миллионы кубометров воды в Крыму
Опреснительную станцию для Симферополя строить не будут
фото © Новости Крыма
Решение о строительстве опреснительной станции на западном побережье Крыма для снабжения Симферополя водой не принято.
Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Пока принято решение только по строительству опреснителя в Ялте. По другим пока решение не принято. У нас только стоял вопрос Симферополя, в районе поселка Фрунзе (Сакский район) построить опреснительную станцию мощностью 20 тысяч кубометров, но пока решения такого нет. В Ялте – строим. Это, по сути, пилот: посмотрим, как он будет работать, какие будут технико-экономические показатели, возможно, потом будем этот опыт тиражировать. К сожалению или к счастью, таких станций в нашей стране еще не было», – сообщил Аксенов.
Подрядчик строительства опреснителя в Ялте уже определен. «Это государственный подрядчик, но из-за санкционного режима я не даю название предприятия», – добавил глава республики.
Аксенов также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что госкорпорация «Ростех» предложит властям Крыма построить девять опреснительных заводов и дополнительно 900 МВт генерации для них.
«Ростех» на нас не выходил, в ожидании находимся, – сказал он. – Любые предложения от любых наших компаний российских будут рассмотрены. Если они будут более эффективны – готов буду точно также выходить с инициативой, соответственно, переформатировать и передать другому подрядчику. Пока таких условий нет, пока все двигается по намеченному плану».
Строительство опреснительной станции в Ялте оценивается в 3 млрд рублей.
Ранее глава Крыма заявил, что воды в водохранилищах, питающих Симферополь, хватит на два года, а из подземных источников в столицу республики поступают 130 тысяч кубометров воды в сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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