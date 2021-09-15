Недвижимость в два раза дешевле: россияне променяли Сочи на Крым

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Недвижимость на южном берегу Крыма стала пользоваться повышенным спросом из-за подорожания жилья в Сочи.

Об этом пишет «Коммерсант».

По данным ресурса, квартиры в новых жилых домах в Сочи в среднем подорожали на 30%, в частности это связано с запретом на возведение нового жилья до момента принятия обновленного генерального плана олимпийской столицы.

Кроме того, мораторий не позволит застройщикам в течение ближайшего времени вывести на рынок новую жилую недвижимость. В этой связи россияне, мечтающие о собственном жилье на юге страны, обратили свои взоры на крымское южнобережье, где на сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра составляет 116 тыс.рублей, против сочинских 332 тысяч.

При этом, отмечается ,что крымская недвижимость также дорожает, и с начала года выросла в ценен на 12,5%.

Таким образом средняя стоимость квартиры в Ялте сейчас составляет около 12,5 млн. , в Алуште - 9 млн., в Севастополе - 7 млн. рублей.

Ранее эксперт спрогнозировала увеличение спроса на новое жилье в Крыму и одновременное его подорожание из-за продления программы «семейной ипотеки».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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