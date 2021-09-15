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Власть

На Камышовом шоссе в Севастополе перекроют две полосы

В Севастополе на части Камышового шоссе перекроют две полосы движения из четырех.

Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Ограничения действуют на участке от Севавтодора до ресторана «Сосновый бор» и связаны с выполнением работ по сборке железнодорожного путепровода.

Ограничения будут действовать с 20:00 15 сентября до 23:59 31 октября.

«Призываем учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», – говорится в сообщении пресс-службы.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе планируется запуск двух дополнительных автобусных маршрутов. Запуск двух дополнительных автобусных маршрутов запланирован в Симферополе в ближайшее время.

Стояли часами: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка. Проверка грузового транспорта спровоцировала дорожный коллапс со стороны Тамани.

В Симферополе хотят по-новому поделить рынок автобусных перевозок. В Симферополе запланирована перезагрузка системы распределения маршрутов городского общественного транспорта.

Власти обещают сделать Крым «первым электромобильным курортом». В рамках государственной концепции развития электромобильного транспорта Крым стал пилотным регионом, к 2025 году на полуострове появится 500 электрозаправок.

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