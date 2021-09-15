Власть
На Камышовом шоссе в Севастополе перекроют две полосы
В Севастополе на части Камышового шоссе перекроют две полосы движения из четырех.
Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.
Ограничения действуют на участке от Севавтодора до ресторана «Сосновый бор» и связаны с выполнением работ по сборке железнодорожного путепровода.
Ограничения будут действовать с 20:00 15 сентября до 23:59 31 октября.
«Призываем учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», – говорится в сообщении пресс-службы.
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Стояли часами: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка. Проверка грузового транспорта спровоцировала дорожный коллапс со стороны Тамани.
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