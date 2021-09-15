Власть
МВД начало проверку после повреждения Митридатской лестницы в Керчи
Сотрудники управления МВД по Керчи начали проверку после повреждения украшений на Малой Митридатской лестнице в ночь празднования Дня города.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Сообщение о противоправных действиях неустановленных лиц поступило ночью. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, зафиксировали имеющиеся следы противоправной деятельности. В настоящее время по данному факту проводится проверка, осуществляются мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению правонарушения», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что накануне неизвестные повредили вазоны на Малой Митридатской лестнице. 14 сентября в Керчи отмечался день города и горожане поднимались по лестницам на гору Митридат, чтобы посмотреть на фейерверк.
Реконструкция Митридастких лестниц завершилась в мае этого года. Работы велись с сентября 2019 года. Реставрация объекта культурного наследия федерального значения обошлась в 700 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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