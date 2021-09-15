Власть
Мэр Симферополя рассказал о «новом подходе» к уборке города
Для уборки улиц Симферополя закупят новую специальную технику.
Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов по результатам инспектирования городских территорий. В выходные мэр Симферополя проверил соблюдение правил благоустройства в крымской столице, надлежащее содержание фасадов зданий и наличие несанкционированной рекламы.
В ходе рабочего выезда он проинформировал, что вскоре на помощь коммунальным работникам придет дополнительная техника.
«В ближайшее время проведем закупку дополнительной техники для МБУ «Город» – спецтехники для механизированной уборки улиц и тротуаров, средств малой механизации, которых сейчас не хватает для качественного санитарного содержания улиц», – сказал Валентин Демидов.
Глава города также сообщил, что по его поручению начата работа по утверждению тарифа на содержание территорий.
«Юридические и физические лица смогут обращаться в наши муниципальные учреждения за оказанием данной услуги на договорной основе. Это позволит обеспечить регулярную уборку и порядок», - отметил Демидов. И добавил, что санитарное состояние крымской столицы взял на личный контроль.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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