Мэр Симферополя рассказал о «новом подходе» к уборке города

Для уборки улиц Симферополя закупят новую специальную технику.

Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов по результатам инспектирования городских территорий. В выходные мэр Симферополя проверил соблюдение правил благоустройства в крымской столице, надлежащее содержание фасадов зданий и наличие несанкционированной рекламы.

В ходе рабочего выезда он проинформировал, что вскоре на помощь коммунальным работникам придет дополнительная техника.

«В ближайшее время проведем закупку дополнительной техники для МБУ «Город» – спецтехники для механизированной уборки улиц и тротуаров, средств малой механизации, которых сейчас не хватает для качественного санитарного содержания улиц», – сказал Валентин Демидов.

Глава города также сообщил, что по его поручению начата работа по утверждению тарифа на содержание территорий.

«Юридические и физические лица смогут обращаться в наши муниципальные учреждения за оказанием данной услуги на договорной основе. Это позволит обеспечить регулярную уборку и порядок», - отметил Демидов. И добавил, что санитарное состояние крымской столицы взял на личный контроль.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Гурзуфе обещают провести реконструкцию набережной. Землеустроительные, кадастровые и оценочные работы по реконструкции набережной Гурзуфа проведут до конца текущего года.

За три дня в Ялте обнаружили 40 брошенных авто. Сотрудники Департамента муниципального контроля начали уведомлять собственников брошенных автомобилей о необходимости убрать оставленные ими транспортные средства.

Опреснительную станцию для Симферополя строить не будут. Решение о строительстве опреснительной станции на западном побережье Крыма для снабжения Симферополя водой не принято.

Симферополю не хватает дворников. В Симферополе отмечается недостаточное количество дворников для содержания 1 230 городских улиц.