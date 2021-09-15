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Власть

Лес в Крыму теперь будут охранять с помощью квадрокоптера

В Белогорское лесное хозяйство Республики Крым прибыла новая лесопожарная техника и квадрокоптер.

Об этом сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Оснащение крымских лесничеств техникой осуществляется в соответствии с региональным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».В этом году лесхоз получил 3 грузовика КАМАЗ, бульдозер, трал и культиваторы. Вся техника прошла техосмотр и полностью готова для работы. Трал необходим для перевозки тяжелой техники на участки лесов, а культиваторы — для обработки междурядий после высадки саженцев. Также закуплен квадрокоптер, с помощью которого теперь намного легче выявлять очаги возгорания леса.

Белогорское лесное хозяйство своими силами заготавливает семена и выращивает саженцы для лесовосстановления. В собственных теплицах выращиваются саженцы сосны крымской, дубов и других деревьев. Высадка саженцев планируется на конец октября — начало ноября в зависимости от погодных условий.

Работы по обновлению технической базы также проводятся в Бахчисарайском, Раздольненском, Симферопольском, Судакском, Старокрымском и Евпаторийском лесничествах Республики Крым.

За 8 месяцев 2021 года в лесхозы Крыма поставлено 10 единиц лесохозяйственной техники и 217 единиц спецоборудования. Техника предназначена для охраны лесов от пожаров и для высадки саженцев на новых участках леса.

В этом году на территории республики будет произведена посадка лесных культур общей площадью 278,7 га. Основная часть работ запланирована на 4-й квартал 2021 года. Также в лесных хозяйствах продолжается работа по формированию запасов лесных семян для лесовосстановления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Крыму пообещали до конца года высадить 278,7 га лесов. В 2021 году планируют высадить леса на площади 278,7 га на территории Белогорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Судакского, Старокрымского и Евпаторийского лесничеств.

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