Крымские призеры Паралимпиады в Токио получат по миллиону рублей

Крымские медалисты Паралимпийских игр в Токио получат премии в размере 1 млн рублей.

Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.

«Премии по миллиону рублей получат две наши спортсменки Виктория Сафонова и Ани Палян. Их тренеры получат по 500 тысяч рублей. Соответствующие процедуры по документам мы уже проводим», – сказала Торубарова.

Пловчиха Ани Палян в составе сборной России завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием. Палян является бронзовым призером Паралимпиады в Лондоне 2012 года. Она родилась 21 августа 1990 года в Тбилиси, а в Крыму живет с 1991 года.

Накануне в Крым вернулась медалистка Паралимпиады по настольному теннису Виктория Сафонова. Она заняла второе место в финальном матче в классе WS7 (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) и взяла бронзу в составе сборной.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Хай-дайвинга в Крыму не будет. Крымчан приглашают на этап мировой серии по хай-дайвингу в Москве.

Севастополец взял золото на Паралимпиаде в Токио. Севастопольский пловец Андрей Граничка смог завоевать золото на Паралимпийских играх в Токио. 24-летний спортсмен оказался быстрее соперников на дистанции 100 метров брассом.

Ставки на киберспорт: виды и особенности. Киберспорт является популярным направлением, которое стремительно развивается. Если умеете предсказывать фаворитов киберспортивных мероприятий, то можно попробовать заключить пари.

Прапорщик из Крыма взяла второе золото на Олимпиаде. Виталина Бацарашкина на Олимпийских играх в Токио победила в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.