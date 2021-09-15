Крымчанин отсудил более 55 тысяч рублей за потерянный палец

Житель Крыма обратился в суд, чтобы взыскать с работодателя компенсацию за производственную травму, которая привела к ампутации ногтевой фаланги первого пальца левой руки.

Мужчина рассчитывал получить 53 тысячи рублей за временную нетрудоспособность и 500 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Симферополя.

Травму по вине работодателя подтвердил государственный инспектор труда. По результатам слушаний суд распорядился о взыскании в пользу истца утраченного среднего заработка в размере 40 819 рублей. Однако исковые требования о возмещении морального вреда в полном объеме удовлетворить отказался. Тем не менее, решением суда с предприятия в пользу истца было взыскано еще 15 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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