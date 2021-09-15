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Происшествия

Керчане разбили каменные вазы на Митридатской лестнице

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, повредивших каменные вазы на малой Митридатской лестнице.

Об этом корреспонденту «Крымского Информационного агентства» сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Сообщение о случившемся поступило ночью. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и зафиксировали имеющиеся следы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, осуществляются мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению правонарушения», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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