Происшествия
Керчане разбили каменные вазы на Митридатской лестнице
Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, повредивших каменные вазы на малой Митридатской лестнице.
Об этом корреспонденту «Крымского Информационного агентства» сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Сообщение о случившемся поступило ночью. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и зафиксировали имеющиеся следы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, осуществляются мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению правонарушения», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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