Какой сегодня праздник 15 сентября

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Сегодня, 15 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Российский день леса

Фото pixabay.com

Леса – это легкие планеты Земля. От их объема и состояния во многом зависит то, каким воздухом дышат люди. Кроме того, лес – источник неисчерпаемых богатств, он кормит, одевает, согревает и лечит. Именно поэтому каждого человека, чья деятельность связана с лесной отраслью (кстати, одной из важнейших в России с точки зрения экономики), можно считать, как бы громко это ни звучало, хранителем будущего.

С 15 по 17 сентября отмечается масштабный экологический праздник – Российские дни леса. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса.

В России идея коллективной посадки лесов (в основном, силами школьников) возникла в последнее десятилетие 19 века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан Туpский. В 1894 году по его инициативе управление народных училищ Юго-Западного края издало циркуляр «О посадке деревьев учениками народных школ на принадлежащей училищам земле».

Международный день демократии (International Day of Democracy)

Международный день демократии (International Day of Democracy) установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году (резолюция A/RES/62/7) и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году.

ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.

В Международный день демократии, который каждый год посвящен определенной теме, обычно проводятся разного рода просветительские мероприятия — лекции, семинары, круглые столы. Кроме того, к этой дате готовятся информационные материалы на тему демократии — газеты, листовки, брошюры.

День памяти князя Олега

Летопись рассказывает, что 2 сентября (по старому стилю) 911 года князь Олег, прозванный «вещим», после успешного похода на Константинополь (славянск. - Царьград) заключил договор с Византией. Согласно «Повести временных лет» это событие произошло: »...Месяца сентября 2, индикта 15, в год от сотворения мира 6420...», что соответствует 15 сентября по новому стилю.

Также сегодня, 15 сентября, отмечают такие праздники:

- День единства народов Дагестана

- Международный день демократии (International Day of Democracy)

- Мамонт Овчарник

- День HR-менеджера в России

- День худеющих

- День совпадений снов

- День свободных денег (Free Money Day)

- Международный день точки (International Dot Day)

- День рождения экологической организации «Гринпис» (Greenpeace Day)

- Всемирный день борьбы с лимфомами (World Lymphoma Awareness Day)

- День женской дружбы (National Women's Friendship Day) в США

- День благодарности жене (Wife Appreciation Day) в США

- День мятного ликера (National Creme de Menthe Day) в США

- День библиотек в Беларуси

- День инженера в Индии

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Иван, Альфред, Евтихиан, Филипп, Федор, Антон, Федот, Феодосий, Юлиан, Филадельф, Леонид, Демид, Мамант (Мамонт), Руфина.

Что происходило 15 сентября в прошлые годы

533 - легионы Восточной Римской империи под руководством Велисария вступили в Карфаген, это было попыткой императора Юстиниана I хотя бы частично возродить былую мощь Римской империи.

1821 - Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор (бывшие испанские колонии) провозгласили независимость.

1916 - прорыв в методах ведения боевых действий: англичане впервые применили танки, случилось это в битве на Сомме (Первая мировая война).

1917 - вышел в тираж первый номер журнала Форбс (ведущее экономическое издание в мире, общая аудитория около 5 млн человек по всему миру, журнал славится составлением различных рейтингов).

1917 - покидает тюрьму один из лидеров большевиков Лев Троцкий.

1922 - открыт театр имени Марии Заньковецкой в Киеве (Украина).

1930 - карточная игра бридж (единственная из карточных игр, признанная в качестве вида спорта) выходит на международный уровень.

1949 - первым канцлером ФРГ стал Конрад Аденауэр (именно под его руководством Германия сумела оправиться от последствий Второй мировой войны).

1950 - морские пехотинцы США начали Инчхонскую десантную операцию, данное наступление оказало решающее значение на ход Корейской войны.

1982 - Папа Римский Иоанн Павел II дал личную аудиенцию лидеру ООП Ясиру Арафату, вопреки протестам со стороны Израиля.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 сентября. Какие праздники будут завтра?

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