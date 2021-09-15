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Власть

Фасады зданий в Симферополе оформят в едином стиле

Разработать нормативный акт, регламентирующий единый стиль фасадов зданий, поручил на аппаратном совещании глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

«Необходимо разработать правовой акт, регламентирующий единую концепцию общего цветового решения застройки улиц, устанавливающий паспорта внешнего вида фасадов. Департаменту архитектуры и градостроительства поручено подготовить регламенты, нормативные акты — как должна выглядеть реклама и как она должна проходить согласование. До этого момента прекращаем все согласования», — подчеркнул Валентин Демидов.

Он добавил, что эти нормативные акты нужно разработать в максимально короткие сроки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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