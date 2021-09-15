Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов

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Полицейские установили личность гражданина, который проехал по Крымскому мосту на крыше поезда.

Видеозапись нарушения была опубликована в соцсетях. Сразу после этого в МВД начали проверку, сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«Личность гражданина установлена – это 31-летний мужчина, житель Благовещенска Амурской области. Он прибыл, скорее всего, на крыше грузового состава. Проехал, снял, выложил в сеть интернет. В отношении него проводится проверка, по результатам которой он будет привлечен к административной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Поездки на поездах без билета по Крымскому мосту уже давно не редкость для экстремалов. В социальных сетях опубликовано несколько роликов, на которых нарушители даже не скрывают своих лиц. К примеру, блогер Дмитрий Дементьев на своем YouTube-канале опубликовал видео, где подробно рассказывает о своей поездке через Керченский пролив в пустом вагоне грузового поезда.

Крымчанин Олег Вольный на своем канале в YouTube публикует видео о своих походах по крышам высоток в городах Крыма и поездках на крышах электричек по полуострову. Администраторы одного из пабликов в соцсети «ВКонтакте» утверждают, что именно он прислал видео поездки на крыше пассажирского поезда по Крымскому мосту.

«Сегодня нам прислали видео, как можно спокойно проехать Крымский мост на крыше пассажирского поезда «Таврия», – говорится в сообщении. – Видео прислал Олег Вольный».

На записи видно, как автор видео бегает по крыше пассажирского поезда, в то время как состав проезжает под арками Крымского моста. Свое лицо нарушитель на видео не запечатлел.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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