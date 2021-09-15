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Власть

Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение

Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение

фото © www.forumdaily.com

Речь скорее всего идет о мэре Ялты Павленко.

Украинская прокуратура АРК и Севастополя сообщила об изменении подозрения экс-гендиректору крымского винзавода «Массандра».

Теперь экс-главу винзавода подозревают в «нарушении законов и обычаев войны» (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

«В январе 2016 года указанной гражданке Украины было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», – отметили в ведомстве.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в АР Крым.

В Прокуратуре АРК не называют имя и фамилию экс-руководительницы, но публикуют фото на сайте, по которым можно определить, что речь идет о Янине Павленко.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандры» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года. Эта коллекционная бутылка была открыта во время посещения Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.

В апреле 2016 года Печерский суд Киева, по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры АРК, предоставил разрешение на задержание Янины Павленко.

В марте 2017 года Янину Павленко вызвали в Прокуратуру АРК «для проведения процессуальных действий в связи с изменением ранее объявленного подозрения в госизмене». Сообщалось, что в данном уголовном процессе Прокуратура АРК собрала все необходимые доказательства для составления обвинительных актов.

Комментариев Янины Павленко по поводу уголовного производства нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Экс-гендиректору ялтинского винзавода «Массандра» ужесточили подозрение

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Речь скорее всего идет о мэре Ялты Павленко.

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