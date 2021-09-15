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Аксенов требует проверить собственников земель в Крыму, чтобы увеличить доходы в бюджет
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Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от Минфина Крыма ускорить работу по выявлению земельных участков в регионах полуострова, которые не оформлены должным образом, из-за чего теряется дополнительный источник доходов в бюджет.
Как сказал Аксенов на заседании правительства Крыма, в ходе отчета главы министерства финансов Ирины Кивико, это связано с «хроническим дефицитом средств».
«Меры исчерпывающие приняты по увеличению доходной части? Могу сказать, что если мы приедем в каждое муниципальное образование, то увидим, что еще есть масса вопросов, которые не охвачены вниманием. Соответственно, деньги в Крым не поступают… Земля, которая не оформлена, кем-то обрабатывается, и кто-то получает с нее доход, и никакой реакции нет. При этом я понимаю, что коллеги знают на месте, кто и как обрабатывает эту землю. Вторые вопросы связаны с имуществом. Мы с вами видим, как действуют через субподрядчиков, через субаренду. Такие примеры были по ряду муниципальных образований», – сказал Аксенов.
Кивико подтвердила, что после проверки использования земельных участков «есть возможность значительно увеличить» поступления в бюджет. Она признала, что «проведенной работы было недостаточно».
Кивико добавила, что работа по проверке собственников земельных участков займет два года. Она сослалась на сложности работы с документацией, в том числе с архивами БТИ, а также на процедурные проблемы.
При этом Аксенова названные сроки не устроили, он потребовал ускорить работу чиновников, в том числе в администрациях городов и районов Крыма.
«Почему два года? Там есть деятельность, бизнес, которые могли бы приносить доходы, прямо на глазах это все происходит, и времени нет, у нас каждый год – дефицит средств. Когда мы закончим? У нас других источников дохода, к сожалению, нет… Надо разобраться, чтобы эти земли приносили доход муниципалитетам уже на следующий год. Я лично никаких проблем не вижу, там – отсутствие желания. Так-то оно удобно, оно в контрабанде работает, и кто-то получает, всем удобно», – возмутился Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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