Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +24
море +23

Власть

Аксенов сделал громкое заявление о своей возможной отставке

14:13 среда, 15 сентября 2021
Аксенов сделал громкое заявление о своей возможной отставке

фото © Uznayvse.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал два условия, при которых он может покинуть свой пост: это решение президента России или решение крымчан на выборах.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя слухи о возможной отставке.

«Я никуда не собирался точно. Я всегда говорил, что у меня два варианта покинуть пост: по решению главы государства, если мою работу признают неэффективной, либо в результате выборов, если такой выбор сделают крымчане. Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан, у меня других целей нет. А «снимают» меня чуть ли не каждый день, это нормальный процесс», - прокомментировал Аксенов.

Более того, глава Крыма заявил, что не собирается не только в отставку, но и в отпуск.

По его словам, за последнее время он отдыхал всего несколько дней и «накопил» около восьми месяцев отпуска.

«У меня накоплено 250 дней. Коллегам говорю, что если уйду, то на полгода точно, смеюсь, конечно, мне это пока не светит», - сказал Аксенов. И добавил, что если он все же соберется в отпуск, то будет путешествовать по России.

«Страна большая, красивая. Друзья-губернаторы приглашают в гости и в каждом регионе есть что посмотреть. Россия - самая красивая страна в мире», - подытожил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Исчезли ночью»: кто похитил изображения Аксенова и Константинова с набережной Ялты?. На набережной Ялты были похищены портреты руководителей Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова, утверждает местный журналист и блогер Сергей Сардыко.

Симферопольская администрация потратит на такси 1,5 миллиона рублей. Бюджетным средствам нашли спорное применение, напрочь забыв о существовании общественного транспорта.

Мэр Ялты Павленко объявила об уходе со своего поста. Но не с поста главы города.

Власти Крыма решили построить новый город на полуострове. Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов анонсировал строительство нового курортного города в республике.

Странности
Участников «крымской весны» предупредили, что на них открыта охота в Европе

Участников «крымской весны» предупредили, что на них открыта охота в Европе

Ряд стран-участниц «Крымской платформы» организовали заговор, суть которого состоит в охоте на участников «Крымской весны».

Власть
Аксенов сделал громкое заявление о своей возможной отставке

Аксенов сделал громкое заявление о своей возможной отставке

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал два условия, при которых он может покинуть свой пост: это решение президента России или решение крымчан на выборах.

Происшествия
Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов

Экстремалы катаются на поездах по Крымскому мосту без билетов видео

Полицейские установили личность гражданина, который проехал по Крымскому мосту на крыше поезда.

Власть
Опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму

Опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму

На официальном сайте ЮНЕСКО опубликован доклад генерального директора ЮНЕСКО 212-й сессии Исполнительного совета по мониторингу ситуации в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации