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Аксенов сделал громкое заявление о своей возможной отставке
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал два условия, при которых он может покинуть свой пост: это решение президента России или решение крымчан на выборах.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя слухи о возможной отставке.
«Я никуда не собирался точно. Я всегда говорил, что у меня два варианта покинуть пост: по решению главы государства, если мою работу признают неэффективной, либо в результате выборов, если такой выбор сделают крымчане. Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан, у меня других целей нет. А «снимают» меня чуть ли не каждый день, это нормальный процесс», - прокомментировал Аксенов.
Более того, глава Крыма заявил, что не собирается не только в отставку, но и в отпуск.
По его словам, за последнее время он отдыхал всего несколько дней и «накопил» около восьми месяцев отпуска.
«У меня накоплено 250 дней. Коллегам говорю, что если уйду, то на полгода точно, смеюсь, конечно, мне это пока не светит», - сказал Аксенов. И добавил, что если он все же соберется в отпуск, то будет путешествовать по России.
«Страна большая, красивая. Друзья-губернаторы приглашают в гости и в каждом регионе есть что посмотреть. Россия - самая красивая страна в мире», - подытожил Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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