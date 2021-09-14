Жительница Керчи осуждена за ДТП со смертельным исходом

Керченский городской суд привлек к ответственности местную жительницу за наезд на пешехода, повлекший по неосторожности смерть человека.

Виновной назначено условное наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года. В качестве компенсации морального вреда суд, по результатам рассмотрения гражданского иска, обязал виновную выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей.

Как установлено судом, 48-летняя керчанка, будучи в трезвом состоянии и управляя технически исправным автомобилем со скоростью примерно 29 км/ч, не уступила дорогу пешеходу. Вследствие неправомерных действий водителя был совершен наезд на пожилую женщину-пешехода, 1946 года рождения, которая в результате причиненного в ДТП тяжкого вреда ее здоровью впоследствии умерла.

На досудебном следствии и в судебном заседании подсудимая свою вину признала, в содеянном раскаялась, принесла извинения потерпевшей стороне. В своих показаниях объяснила наезд на пешехода своей невнимательностью, с места происшествия не скрывалась, вызвала ДПС. Заявленный потерпевшей стороной гражданский иск полностью признала. Суд квалифицировал действия керчанки как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ).

Суд, всесторонне изучив материалы дела, основываясь на доказательствах, имеющихся в материалах, с учетом мнения потерпевшей стороны, назначил ей наказание за совершенное преступление. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание суд счел условным, установив двухгодичный испытательный срок. Приговор вступил в законную силу. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен судом в полном объеме.

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