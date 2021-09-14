Жители Симферополя пожаловались главе города на работу коммунальщиков

Жители улицы Севастопольской в Симферополе пожаловались главе города Валентину Демидову на коммунальные службы города, в частности на отсутствие уборки, не отремонтированную кровлю, отсутствие уличного освещения и аварийные деревья у своих домов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Демидов по итогам встречи с жителями данной улицы.

«Много нареканий на работу управляющих компаний, как муниципальной, так и частной. Своевременно не выполнен текущий ремонт кровли, подъезды в неудовлетворительном состоянии. Уборка на детских и спортивных площадках не проводится на регулярной основе. Также жители просят восставить уличное освещение, провести обрезку аварийных тополей», – сказано в сообщении.

В свою очередь Демидов сообщил жителям, что их жалобы «зафиксированы», а по факту «несвоевременного восстановления благоустройства после проведения земляных работ будет составлен административный материал».

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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