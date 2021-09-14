Власть
Жители Симферополя пожаловались главе города на работу коммунальщиков
Жители улицы Севастопольской в Симферополе пожаловались главе города Валентину Демидову на коммунальные службы города, в частности на отсутствие уборки, не отремонтированную кровлю, отсутствие уличного освещения и аварийные деревья у своих домов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Демидов по итогам встречи с жителями данной улицы.
«Много нареканий на работу управляющих компаний, как муниципальной, так и частной. Своевременно не выполнен текущий ремонт кровли, подъезды в неудовлетворительном состоянии. Уборка на детских и спортивных площадках не проводится на регулярной основе. Также жители просят восставить уличное освещение, провести обрезку аварийных тополей», – сказано в сообщении.
В свою очередь Демидов сообщил жителям, что их жалобы «зафиксированы», а по факту «несвоевременного восстановления благоустройства после проведения земляных работ будет составлен административный материал».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал предъявление уголовных обвинений подрядчикам и учредителям, которые занимались благоустройством придомовых территорий и рядом других объектов Симферополя, и которые не выполнили своих обязательств.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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