Вор-рецидивист под видом газовщика «гастролировал» по всему Крыму

Крымские полицейские задержали 23-летнего жителя Симферополя, который под видом газовщика проникал в дома пожилых людей и воровал их имущество.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. С заявлением о краже в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка.

Она сообщила, что неизвестный парень в форме газовщика пришел к ней в квартиру для проверки оборудования и, уходя, прихватил с собой кошелек с деньгами в сумме около 12 тысяч рублей. Оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его.

«23-летний симферополец сознался в совершении преступления и написал явку с повинной. Кроме того, он вернул потерпевшей украденные деньги в полном объеме. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение)», - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось в ходе расследования, молодой мужчина не впервые идет на криминал.

Начиная с 2018 года он привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничества в отношении доверчивых крымчан. Причем, схема везде была аналогичная, вот только регионы разные. Злоумышленник «наследил» в Красногвардейском районе, в Симферополе, Белогорске, Армянске, Евпатории и Джанкое. В прошлом году за очередную кражу суд приговорил его к лишению свободы условно, однако фигурант вот уже нескольких уголовных дел на путь исправления так и не встал.

«Задержанный рассказал оперативникам, что выбирал жертв преимущественно среди пожилых, в доверие которых входил под видом соцработника или сотрудника газовой службы.

Чтобы ослабить бдительность потерпевшего, он заранее изучал объявления коммунальных предприятий, и выбирал дома, где планировались работы по проверке газового оборудования», - добавили в МВД. Следственные действия по делу продолжаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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