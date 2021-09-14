Происшествия
Вор-рецидивист под видом газовщика «гастролировал» по всему Крыму
Крымские полицейские задержали 23-летнего жителя Симферополя, который под видом газовщика проникал в дома пожилых людей и воровал их имущество.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. С заявлением о краже в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка.
Она сообщила, что неизвестный парень в форме газовщика пришел к ней в квартиру для проверки оборудования и, уходя, прихватил с собой кошелек с деньгами в сумме около 12 тысяч рублей. Оперативники вышли на след подозреваемого и задержали его.
«23-летний симферополец сознался в совершении преступления и написал явку с повинной. Кроме того, он вернул потерпевшей украденные деньги в полном объеме. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение)», - рассказали в ведомстве.
Как выяснилось в ходе расследования, молодой мужчина не впервые идет на криминал.
Начиная с 2018 года он привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничества в отношении доверчивых крымчан. Причем, схема везде была аналогичная, вот только регионы разные. Злоумышленник «наследил» в Красногвардейском районе, в Симферополе, Белогорске, Армянске, Евпатории и Джанкое. В прошлом году за очередную кражу суд приговорил его к лишению свободы условно, однако фигурант вот уже нескольких уголовных дел на путь исправления так и не встал.
«Задержанный рассказал оперативникам, что выбирал жертв преимущественно среди пожилых, в доверие которых входил под видом соцработника или сотрудника газовой службы.
Чтобы ослабить бдительность потерпевшего, он заранее изучал объявления коммунальных предприятий, и выбирал дома, где планировались работы по проверке газового оборудования», - добавили в МВД. Следственные действия по делу продолжаются.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Цыганка провела «денежную реформу» в квартире у севастопольской пенсионерки. Еще одна севастопольская пенсионерка по неосторожности и доверчивости лишилась всех своих сбережений, впустив в дом незнакомку.
За три дня IT-мошенники обманули крымчан на 1,7 млн рублей. Только за минувшие трое суток в республике зафиксировали 21 случай дистанционного мошенничества на сумму свыше 1,7 млн рублей.
В Севастополе задержали сдававшего несуществующие квартиры афериста. Полиция в Севастополе задержала 30-летнего мужчину, который сдавал на сайтах объявлений несуществующие квартиры.
В Севастополе строителю дали 11 лет за жестокое убийство работодателя. Двадцатичетырехлетний строитель сядет на 11 лет за убийство работодателя в его собственном доме.
Какой сегодня праздник 14 сентября фото
Сегодня, 14 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Севастополе начались дни неудачливых воров
Правоохранители напоминают: искушение чужими вещами и денежными средствами может очень плохо отразиться на вашей жизни.
Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов»
Экипажи быстроходных катеров Черноморского флота России отработали «уничтожение условного противника» в Черном море.
Стояли часами: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка
Проверка грузового транспорта спровоцировала дорожный коллапс со стороны Тамани.
17 часов назад
Собака из Москвы не долетела до Крыма, она пропала
17 часов назад
На мысе Фиолент в Севастополе разбился очередной турист
18 часов назад
Какой сегодня праздник 13 сентября фото
Сегодня, 13 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.