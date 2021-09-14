Власть
В Симферополе против сотрудника Госкомрегистра возбудили уголовное дело
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Следком возбудил уголовное дело в отношении замначальника отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК, который без должных проверок передал в собственность агрофирме участок в 775 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления следственного комитета России по РК и Севастополю.
«Директором одной из крымских агрофирм в Госкомрегистре были поданы документы на регистрацию права собственности на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров в Евпатории. В нарушении законодательства обвиняемый без проведения правовой экспертизы документов зарегистрировал право собственности за фирмой участка, на котором расположены объекты муниципальной собственности», — уточнили в пресс-службе.
В результате, как подчеркнули в СК, муниципальному образованию был нанесен значительный материальны ущерб. В настоящее время обвиняемый сотрудник Госкомрегистра помещен под стражу. Ведется следствие.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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