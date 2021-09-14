В Симферополе построят здание эндоваскулярной операционной

Городская клиническая больница №7 в Симферополе является заказчиком работ по проектировке быстровозводимного здания для размещения эндоваскулярной операционной.

Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ-ПРОЕКТ» единственны исполнителем по государственному контракту, предметом которого является разработка проектной документации по объекту: «Строительство быстровозводимого здания для эндоваскулярной операционной», — сказано в документе.

Цена контракта составляет 4 миллиона 406 тыс. рублей. Проект должен быть готов до 31 декабря текущего года.

Справка: эндоваскулярной хирургией называют методику лечений различных сосудистых патологий в области урологии, гинекологии, онкологии и общей хирургии.

Главная особенность метода заключается в том, что вмешательство осуществляется не через разрезы, а через небольшие (до 4 мм) проколы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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