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Власть

В Симферополе планируется запуск двух дополнительных автобусных маршрутов

Запуск двух дополнительных автобусных маршрутов запланирован в Симферополе в ближайшее время.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи городской администрации Анастасия Волкова в эфире радио «Спутник в Крыму«

Так, по просьбам жителей микрорайона «Пневматика» планируется восстановить маршрут №5 «Пневматика - Маршала Жукова».

К концу сентября, в связи с реконструкцией Евпаторийского шоссе и поселка Комсомольское, ожидается запуск маршрута с интервалом движения 25-30 минут из Комсомольского до Московского кольца или до железнодорожного вокзала, в зависимости от пожеланий жителей.

Также Волкова заверила, ее управлением ведется постоянный мониторинг работы общественного транспорта на городских маршрутах, с водителями проводятся профилактические беседы. Контроль за автобусами и троллейбусами осуществляется на базе Автоматизированной системы оперативного управления перевозками.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе хотят по-новому поделить рынок автобусных перевозок. В Симферополе запланирована перезагрузка системы распределения маршрутов городского общественного транспорта.

Власти обещают сделать Крым «первым электромобильным курортом». В рамках государственной концепции развития электромобильного транспорта Крым стал пилотным регионом, к 2025 году на полуострове появится 500 электрозаправок.

Улицу в Севастополе снова перекроют почти на месяц. Карантинную улицу в Севастополе в третий раз закроют для движения автомобилей, сообщила пресс-служба городского правительства.

В Ялте на маршруты выйдут еще 25 новых автобусов. Автобусы выйдут на линию с 15 сентября, сообщает администрация Ялты.

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