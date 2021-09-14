В Симферополе планируется запуск двух дополнительных автобусных маршрутов

Запуск двух дополнительных автобусных маршрутов запланирован в Симферополе в ближайшее время.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи городской администрации Анастасия Волкова в эфире радио «Спутник в Крыму«

Так, по просьбам жителей микрорайона «Пневматика» планируется восстановить маршрут №5 «Пневматика - Маршала Жукова».

К концу сентября, в связи с реконструкцией Евпаторийского шоссе и поселка Комсомольское, ожидается запуск маршрута с интервалом движения 25-30 минут из Комсомольского до Московского кольца или до железнодорожного вокзала, в зависимости от пожеланий жителей.

Также Волкова заверила, ее управлением ведется постоянный мониторинг работы общественного транспорта на городских маршрутах, с водителями проводятся профилактические беседы. Контроль за автобусами и троллейбусами осуществляется на базе Автоматизированной системы оперативного управления перевозками.

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