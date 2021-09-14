В Севастополе начались дни неудачливых воров

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Правоохранители напоминают: искушение чужими вещами и денежными средствами может очень плохо отразиться на вашей жизни.

Сразу несколько сообщений о задержании воришек, покусившихся на чужую собственность, поступило из разных районов Севастополя. Что повлияло на такой всплеск криминальной активности, науке неизвестно.

В одном из торговых центров на проспекте Генерала Острякова 64-летний житель Севастополя заприметил «бесхозный» смартфон. Как выяснилось позже, его оставила на банкомате 49-летняя женщина, снимавшая деньги. Получив купюры, она о смартфоне забыла и ушла. Заметивший его мужчина не стал бить в набат и искать рассеянную владелицу. Как говорится в сообщении УМВД, он «тайком похитил» чужую вещь, но после того, как опомнившаяся и вернувшаяся за смартфоном женщина обратилась в полицию, был задержан сотрудниками уголовного розыска Ленинского района.

Как ни странно, иногда граждане склонны оправдывать тех, кто прибирает к рукам оставленное без присмотра. Однако закон считает иначе: в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 158 УК РФ «Кража», и ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сегодня же стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 27 тысяч рублей. Двухколесный друг человека стоял в подъезде многоэтажного дома. Возможно, он тоже показался бесхозным 48-летнему жителю Севастополя: 39-летний владелец машины оставил ее на лестничной площадке, не «оборудовав противоугонным тросом».

Как бы то ни было, велосипед был украден. Подозреваемый также задержан, похищенное транспортное средство изъято. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, та же, что и в первом случае. Как и максимальный срок, который «светит» подозреваемому.

В тексте использованы материалы: Форпост

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