Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +18
море +24

Происшествия

В Севастополе бывший полицейский, присматривая за ребенком, избил его мать, сбежал от патруля и угнал автомобиль

Жительница Севастополя попросила бывшего друга присмотреть за ребенком, мужчина согласился, а потом избил бывшую, сбежал от полиции и угнал автомобиль.

Женщина собиралась провести вечер с подругой и попросила бывшего сожителя (с которым разошлась из-за его неуемной тяги к алкоголю) присмотреть за 5-летним сыном. Мужчина уже пять месяцев был в завязке, поэтому беды ничто не предвещало.

Однако через пару часов после начала вечеринки начал отправлять женщине тревожные сообщения.

Подруги выехали за ребенком, их встретил пьяный и накуренный хозяин: не пускал в квартиру, избивал при ребенке. Подруга вызвала полицию.

Но пьяный нянь сам когда-то работал в полиции, поэтому бывшие коллеги проявили к нему лояльность и во время опроса отпустили его за зарядкой для телефона. А дебошир укатил на мерседесе бывшей подружки.

«Догонять его никто не стал, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Алкорайдер гонял полночи, пытался вломиться к бывшей домой и подбросил ей ключи от мерседеса».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе начались дни неудачливых воров. Правоохранители напоминают: искушение чужими вещами и денежными средствами может очень плохо отразиться на вашей жизни.

Цыганка провела «денежную реформу» в квартире у севастопольской пенсионерки. Еще одна севастопольская пенсионерка по неосторожности и доверчивости лишилась всех своих сбережений, впустив в дом незнакомку.

За три дня IT-мошенники обманули крымчан на 1,7 млн рублей. Только за минувшие трое суток в республике зафиксировали 21 случай дистанционного мошенничества на сумму свыше 1,7 млн рублей.

В Севастополе задержали сдававшего несуществующие квартиры афериста. Полиция в Севастополе задержала 30-летнего мужчину, который сдавал на сайтах объявлений несуществующие квартиры.

Власть
Опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму

Опубликован доклад гендиректора ЮНЕСКО по мониторингу ситуации в Крыму

На официальном сайте ЮНЕСКО опубликован доклад генерального директора ЮНЕСКО 212-й сессии Исполнительного совета по мониторингу ситуации в Крыму.

Власть
«Исчезли ночью»: кто похитил изображения Аксенова и Константинова с набережной Ялты?

«Исчезли ночью»: кто похитил изображения Аксенова и Константинова с набережной Ялты?

На набережной Ялты были похищены портреты руководителей Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова, утверждает местный журналист и блогер Сергей Сардыко.

Курортный сезон
«Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется

«Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется

Туристический сервис в Крыму оставляет желать лучшего: туристы из года в год жалуются на шум, грязь и прочие «прелести», но ничего не меняется.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации