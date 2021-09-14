Происшествия
В Севастополе бывший полицейский, присматривая за ребенком, избил его мать, сбежал от патруля и угнал автомобиль
Жительница Севастополя попросила бывшего друга присмотреть за ребенком, мужчина согласился, а потом избил бывшую, сбежал от полиции и угнал автомобиль.
Женщина собиралась провести вечер с подругой и попросила бывшего сожителя (с которым разошлась из-за его неуемной тяги к алкоголю) присмотреть за 5-летним сыном. Мужчина уже пять месяцев был в завязке, поэтому беды ничто не предвещало.
Однако через пару часов после начала вечеринки начал отправлять женщине тревожные сообщения.
Подруги выехали за ребенком, их встретил пьяный и накуренный хозяин: не пускал в квартиру, избивал при ребенке. Подруга вызвала полицию.
Но пьяный нянь сам когда-то работал в полиции, поэтому бывшие коллеги проявили к нему лояльность и во время опроса отпустили его за зарядкой для телефона. А дебошир укатил на мерседесе бывшей подружки.
«Догонять его никто не стал, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Алкорайдер гонял полночи, пытался вломиться к бывшей домой и подбросил ей ключи от мерседеса».
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