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Власть

В начале октября в Крыму завоют сирены

11:28 вторник, 14 сентября 2021

6 октября на территории Республики Крым будет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Будет задействована региональная автоматизированная система централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Республики Крым на современной элементной базе (аппаратура КТСО П-166М), с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка будет Общероссийской. Такие проводятся на территории страны два раза в год.

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