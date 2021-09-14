Власть
В начале октября в Крыму завоют сирены
6 октября на территории Республики Крым будет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
«Будет задействована региональная автоматизированная система централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Республики Крым на современной элементной базе (аппаратура КТСО П-166М), с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка будет Общероссийской. Такие проводятся на территории страны два раза в год.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии Котляревскому вернули саблю. В Феодосии «починили» памятник генералу Котляревскому - приварили ранее отломанную саблю.
Ученый связал нашествие медуз на Азове с «водной блокадой Крыма». Украинская сторона считает в нашествии медуз обвиняет Крымский мост.
Пешеходную дорожку в Балаклаве изрыли под столбы. Теперь, проходя вдоль трассы, людям придется преодолевать полосу препятствий.
Симферополь снова без воды: какие улицы отключат в городе и районе. В связи с ремонтными работами 13 и 14 сентября без воды останутся дома на десятках улиц столицы, а также в некоторых селах, сообщают в ГУП «Вода Крыма».
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 14 сентября фото
Сегодня, 14 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Симферополе погас свет: что происходит
Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».
вчера
Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
10 сентября
Российские военные отработали в Черном море перехват «вражеских судов»
Экипажи быстроходных катеров Черноморского флота России отработали «уничтожение условного противника» в Черном море.