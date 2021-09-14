В Крыму инстадевочки уничтожают коллекции растений ботсада

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Большой проблемой для Ботанического сада имени Н. В.Багрова КФУ им. В. И.Вернадского в XXI веке стали не цветоводы с секаторами, а инстаграм-блогеры, вытаптывающие клумбы в погоне за красивыми селфи.

Об этом рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» директор ботсада, кандидат биологических наук Анна Репецкая.

По ее словам, вреда от этой категории посетителей намного больше, чем от садоводов-любителей, которые, в отличие от блогеров, ведут себя намного приличнее и уважительнее.

«Я не могу сказать, что вандализм «цветоводов с секаторами» имеет массовый характер. Те, кто сами выращивает растения, чаще всего приходят в питомники или взаимодействуют с кураторами (экспозиций – ред.). А наша беда – инстадевочки, которым непременно нужно свою потенциально красивую тушку сфотографировать не на фоне растений, а внутри куста. Нам так весной страшно изломали древовидные пионы, очень красивые, которые цветут недолго: пару недель, а иногда и меньше. И все эти дамы то выскакивают из кустов, делают сложнейшие гимнастические па, видимо, для того, чтобы привлечь к себе внимание подписчиков», - посетовала Репецкая.

Горе-фотографов не останавливает даже охрана, которая физически не успевает уследить за всей территорией ботанического сада.

При этом штрафовать таких вредителей за вандализм тоже нельзя: механизмы просто не предусмотрены законом, как и размеры компенсации за уничтоженные посадки.

«К сожалению, законодательство в этом отношении несовершенно. Несмотря на то, что ботанический сад – это особо охраняемая природная территория, как правило, сложно оценить размер ущерба. Если это растение условно было приобретено за какие-то деньги 10 лет назад, но все эти 10 лет оно росло, за ним был уход, то сложно оценить, сколько оно стоит сейчас и сколько стоит выломанная половина куста. Наверное, скоро придется что-то делать и переводить такие вещи в судебную плоскость», - предположила директор сада.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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