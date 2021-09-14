В Феодосии Котляревскому вернули саблю

В Феодосии «починили» памятник генералу Котляревскому - приварили ранее отломанную саблю.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, элемент восстановили сотрудники специализированной организации.

«Элемент возвращен на место. Памятник состоит на балансе городского муниципального предприятия, по заказу которого специализированной компанией проведены соответствующие работы. Специалисты также проведут шлифовку, которая нивелирует визуальные неровности и отличие в цвете на месте сварочного шва», - сообщили в пресс-службе.

По информации администрации Феодосии, в результате просмотра уличных видеокамер момент происшествия зафиксирован, однако виновные лица пока не установлены.

Ранее 23 августа на феодосийской набережной местный житель обнаружил и принес в администрацию города саблю, которую неизвестные отбили от памятника и бросили неподалеку.

Памятник генералу от инфантерии Петру Котляревскому был установлен на феодосийской набережной Десантников в ноябре 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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