«Ужасное место»: качество туристического сервиса в Крыму не меняется

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Туристический сервис в Крыму оставляет желать лучшего: туристы из года в год жалуются на шум, грязь и прочие «прелести», но ничего не меняется.

Полуострову последние 6 лет невероятно везет на внешние факторы, регулирующие турпоток: закрытие по разным причинам самых популярных заграничных направлений не оставляет россиянам большого выбора для отпуска. Видимо, поэтому крымская турсфера упорно не желает меняться, полагая, что туристы все равно приедут.

Аналогичной точки зрения, похоже, придерживаются и власти курортных городов, не желающие решать даже самые острые проблемы и следить хотя бы за тем, чтобы на вверенных им территориях соблюдался закон.

Telegram-канал «Крымская П» опубликовал рассказ очередного туриста. Мы специально убрали из текста все уточнения, позволяющие идентифицировать отель, и получили картину, свойственную многим отелям Крыма – как эконом-класса, так и позиционирующим себя четырех – пятизведными.

«Ужасное место. Во-первых, очень шумно – особенно в ночное время. Прямо под окнами в ста метрах располагается ночной клуб. С 22:00 и до 5 утра усилители отбивают ударные ритмы так, что не спасают ни закрытые окна, ни бируши. Руководство отеля на жалобы не реагирует. 4 раза обращался – ни одного ответа не получил.

Полиция по поводу шума тоже никаких мер не принимает. Говорят, что руководство отеля должно решать с администрацией города. Но понятно, что отель это делать не будет. Хотя на ресепшн отрицают взаимосвязь с клубом, но по всему видно, что бенефициары одни и те же. Иначе, зачем по всему отелю реклама ночного клуба развешена?

Днем тоже отдохнуть не получится: прямо под окнами шумит аквапарк. При этом периодически в районе обеда что-то ремонтируют и работают перфоратором. Прямо у бассейна перед отелем ночью отдельные группы отдыхающих маргинального поведения: орут, пьют и жрут прямо в бассейне. И плевать им на отдыхающих. Охрана на это смотрит сквозь пальцы.

В бассейне куча детей, зоны для взрослых нет. Количество посетителей никак не ограничивают. В период дождей в СПА было много посторонних не из числа отдыхающих отеля, из-за чего отдыхающим не хватало ни полотенец, ни шкафчиков. В сауну зайти было невозможно.

Пляж – проходной двор для местных и приезжих. Т.к. он хорошо оборудован и обслуживается, то народу здесь больше, чем на городском. В общем, расслабиться не получится.

Плавать в воде небезопасно – в зону плавания заплывают отдыхающие на лодках. Администрация пляжа никак на это не реагирует. Рядом с буйками опасно маневрируют гидроциклы и др. плавсредства.

WiFi плохой…»

Отметим, что и РК, и в Севастополе приняты так называемые «законы о тишине», но они не соблюдаются. Об этом знают и власти, и полиция.

В тексте использованы материалы: Новый день

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