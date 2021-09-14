Ученые внесли новую пещеру в топографическую карту Долгоруковского массива

Крымские ученые создали топографическую карту пещеры «Восточный поток» и завершили топографическое исследование восточной части Долгоруковского горного массива.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета.

По словам специалистов, составление глобальной топографической карты позволяет получать новые данные о подземном водосборе и предоставлять туристам необходимую для их безопасности информацию об особенностях пещер.

«Топосъемка изученного участка пещеры «Восточный поток» сделана впервые. Пещера опускается вниз на глубину 170 метров и известна нам в длину почти на 2 километра. Однако есть вероятность, что пещера может быть не меньше «Красной» (протяженностью около 25 километров). Сейчас мы активно исследуем малодоступные участки. После окончания наших работ по расширению узких мест объект можно будет открывать для спортивного туризма», – рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин.

Современное оборудование, например дистометр Gisto-X, позволяет специалистам Крымского федерального университета получать все показания, необходимые для создания топосъемки. Полученные данные сразу поступают в компьютер через Bluetooth, и спелеологи формируют топографическую модель на месте. В общую базу уже занесены данные о 62 пещерах Долгоруковского горного массива и порядка 15 пещер еще предстоит исследовать.

«У нас есть открытый сайт «Спелеатлас», куда вносятся все полученные топографические сведения о крымских пещерах. Список открытых для посещения пещер постоянно увеличивается, мы вносим туда сведения об особенностях их морфологии, специфике карстующихся пород и подземных вод. Эта информация может предостеречь туриста от особенно опасных спелеологических объектов и точно поможет правильно подготовиться к выбранному погружению», – добавил Геннадий Самохин.

В рамках изучения Долгоруковского массива создан исследовательский учебно-методический проект «Пещера Восточный поток. Долгоруковская яйла. Крым». В исследовательской работе приняло участие более 30 студентов КФУ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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